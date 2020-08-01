Знамя Победы водрузили на самой высокой точке Якутии

ЯКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Экспедиция в составе 12 человек водрузила копию Знамени Победы в Момском районе Якутии при восхождении на гору в честь 75-летия Победы. Об этом сообщил ТАСС в субботу координатор проекта и председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) органов внутренних дел и внутренних войск Якутии Василий Местников.

Экспедиция отправилась из Якутска 7 июля. До места назначения команда преодолела путь в 1 700 км на машинах, вездеходах, катамаранах и пешком.

"Экспедиция на высочайшую точку Якутии завершена успешно. Подъем на гору стартовал 18 июля. Сегодня мы вернулись в село Хонуу - конечную точку экспедиции. 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы, в Якутии - Годом патриотизма в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Поднятие Знамени Победы на высочайшей вершине Якутии и северо-востока Сибири - на горе Победа - является символичным", - сказал он.

Участники экспедиции водрузили копию Знамени Победы при восхождении на высшую точку Якутии - гору Победа с абсолютной высотой 3 003 м. Гора расположена в Момском районе, который входит в состав Арктической зоны РФ. Гора считается наивысшей точкой Буордахского высокогорного массива. С геологической точки зрения представляет собой слоистый вулкан, потухший примерно 750 лет назад. Свое название гора получила в честь победы над фашистами в 1945 году.

За годы войны на фронт были призваны около 62 тыс. жителей Якутии. Они принимали участие в обороне Москвы и Ленинграда, в битвах за Сталинград, на Курской дуге, в освобождении оккупированных немецкими войсками стран Европы, окончательном разгроме фашистской Германии. Воины из Якутии были представлены во всех родах войск. По данным властей региона, в Якутии проживают 73 участника Великой Отечественной войны, 4,8 тыс. ветеранов тыла, 599 вдов, 27 блокадников и около 25 тыс. детей войны.