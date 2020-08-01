Власти Дагестана планируют увеличить площадь виноградников на треть к 2035 году

ДЕРБЕНТ, 1 августа. /ТАСС/. Площадь виноградников в Дагестане к 2035 году планируется увеличить на треть - до более чем 35 тыс. га. Таких результатов планируется достичь благодаря реализации Стратегии развития виноградарства и виноделия Республики Дагестан, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Абзагир Гусейнов.

"Стратегией развития виноградарства и виноделия Республики Дагестан на период до 2035 года предусмотрено создание благоприятных условий для доведения производства основных видов виноградарско-винодельческой продукции к 2035 году до следующих объемов: общая площадь виноградников к 2035 году составит более 35 тыс. га, прирост в 2035 году по отношению к 2020 году составит 35,6 %", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что реализация стратегии предполагает увеличение на 50% валового сбора винограда и увеличение на 60% производства виноградного вина, а переработку винограда технических сортов планируется довести до 220,0 тыс. тонн, прирост - более 68%. Кроме того, ожидается, что закладка новых виноградников к 2035 году составит более 10 тыс. га, а прирост площадей новых увеличится на 180%. "Производство шампанского достигнет 2300 тыс. декалитров, прирост - 44%, а производство коньяка в республике составит 1600 тыс. декалитров, прирост - 61 %", - добавил министр.

При этом Гусейнов подчеркнул, что в Дагестане имеется целый ряд проблем, требующих решения. Речь, по его словам, идет в том числе о внедрении современных систем капельного орошения, а также о строительстве самотечных каналов, водоводов и обеспечении строительства водонакопительных сооружений. "[Необходимо] создание агронаучных кластеров в виноградарско-винодельческом подкомплексе агропромышленного комплекса республики, а также создание научно-производственного комплекса по производству высококачественного и оздоровленного посадочного материала винограда на основе микроклонального размножения", - сказал Гусейнов.

По его словам, для решения этих проблем в республике создаются условия для эффективного производства, переработки, хранения и сбыта продукции. Кроме того, в регионе увеличивается производства винограда и продуктов его переработки за счет закладки новых и реконструкции существующих площадей виноградников, увеличения их продуктивности. Гусейнов также подчеркнул, что субсидируется часть затрат на закладку или уход за виноградниками, включая питомники, в том числе на установку шпалеры и противоградовой сетки и на раскорчевку выбывших из эксплуатации виноградников.

О виноградниках в республике

Общая площадь виноградников по Республике Дагестан по состоянию на 1 января 2020 года составляет 25,8 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте - 20,2 тыс. га. Площадь орошаемых виноградных насаждений в сельхозорганизациях, КФХ и ИП составляет 15 тыс. га, условно-орошаемых - 3,2 тыс. га, на богаре - 1,5 тыс. га. Площадь виноградников, находящихся под капельным орошением, составляет 2 862,4 га. Плодоносящая площадь виноградных насаждений в хозяйствах всех категорий республики за период 2014-2019 годов увеличилась на 4,5 тыс. га, валовой сбор - на 55 тыс. тонн, при этом урожайность винограда увеличилась в 2,3 раза.