В Севастополе после реконструкции открылся Матросский бульвар

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Матросский бульвар в историческом центре Севастополя в субботу открыли для горожан после длительной реконструкции, сообщили в пресс-службе правительства города.

На церемонии открытия состоялась премьера спектакля "Встречаемся на Матросском!", который рассказал историю бульвара от начала 30-х годов XIX века до наших дней.

"Я лично очень доволен результатом. Я счастлив, что сегодня открытие состоялось, что на Матросском бульваре сотни людей, что сегодня мы видим все эпохи Матросского бульвара", - приводится в распространенном сообщении слова врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. По его словам, во время реконструкции появилась идея нового городского праздника - Дня Матросского бульвара, приуроченного к подвигу брига "Меркурий". Праздник будет проходить ежегодно на бульваре, который является одним из любимых мест жителей и гостей Севастополя.

Бывший "народным мэр" Севастополя, меценат Алексей Чалый в свою очередь рассказал, что бульвар после реконструкции уже передан городу. "Сейчас вопрос в том, чтобы развивать это пространство. Деревьев осталось очень немного, и то оставили не с позиции здравого смысла, a из жалости. Посмотрите на эти акации бедные, которые сохранили. Поэтому 90% деревьев новые, их в два раза больше, чем был раньше. Их надо выращивать, стричь, брить, украшать. Честно говоря, в горизонте года мне представляется, [что] может быть достигнут очень интересный результат", - отметил Чалый, как и Развожаев, участвовавший в церемонии открытия.

Матросский бульвар - популярное у туристов и горожан место на склоне главного городского холма, около центральной площади - площади Нахимова. Он был разбит в 1834 году, когда на склоне холма был заложен памятник Александру Казарскому - командиру героического брига "Меркурий", в 1829 году одолевшего два турецких корабля, хотя они имели в сумме десятикратное превосходство в количестве орудий. Памятник подвигу "Меркурия" находится там до сих пор.

В ноябре 2018 года правительство Севастополя и бывший на тот момент губернатором Дмитрий Овсянников указывали на нарушения, допущенные при реконструкции и разорвали договор с подрядчиком - благотворительным фондом "35-я береговая батарея". В августе 2019 года, после того, как Развожаев был назначен врио губернатора, решено заключить мировое соглашение с фондом и отказаться от судебной тяжбы. В сентябре работы возобновились.