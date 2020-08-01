Гидрометцентр прогнозирует опасную погоду в нескольких регионах России

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Интенсивные дожди, гроза, крупный град и сильный ветер ожидаются в воскресенье в Краснодарском крае, Крыму, Челябинской области, регионах Приволжского федерального округа (ПФО) и Северного Кавказа. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Неблагоприятные и опасные явления надвигаются в воскресенье на ряд регионов. В Краснодарском крае и Крыму в связи с прохождением фронта будут сильный дождь, гроза и град. По расчетам, высота облаков будет очень высокой в Крыму, поэтому град прогнозируется крупный. Кроме того, ожидается усиление ветра в Краснодарском крае до 15-20 м/с, а в Крыму до 25 м/с. Это опасное явление, конечно", - сказал он.

Опасные погодные явления также прогнозируются в Челябинской области. "Там тоже и гроза, и очень сильный дождь. Крупный град и ветер до 25-27 м/с", - отметил метеоролог.

Кроме того, сильный дождь, град и усиление ветра ожидаются в ПФО, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа.