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В Петрозаводске открыли памятник десантнику шестой роты Денису Тимашову

Он погиб в ходе контртеррористической операции в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года
Председатель Союза десантников Карелии Николай Голованов (слева) и родная сестра погибшего десантника Ирина Тимашова (справа) Анастасия Кошелева/ТАСС
Описание
Председатель Союза десантников Карелии Николай Голованов (слева) и родная сестра погибшего десантника Ирина Тимашова (справа)
© Анастасия Кошелева/ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 августа. /ТАСС/. Памятный знак в честь одного из десантников шестой роты Дениса Тимашова, погибшего в Аргунском ущелье у населенного пункта Улус-Керт при проведении контртеррористической операции в Чеченской республике в 2000 году, открыли в воскресенье в Петрозаводске в рамках всероссийского проекта по установке памятников героям военных конфликтов. Об этом на торжественной церемонии сообщила вице-премьер правительства Карелии Лариса Подсадник.

"20 лет назад погиб молодой парень. <…> Это страшно, неуместно, неправильно. Это ужасно горько, но есть такая профессия - родину защищать. Мы здесь, мы открываем памятный бюст. Это память всем, кто погиб. Это память тем, кто любил, любит и защищает нашу родину", - сказала она.

Памятник Денису Тимашову открыли председатель Союза десантников Карелии Николай Голованов и родная сестра погибшего Ирина Тимашова.

Как отметила во время торжественной церемонии глава Петрозаводска Ирина Мирошник, место для бюста выбрано не случайно, он установлен в новом жилом квартале города на улице, названной в честь Тимашова. "Открытие бюста в новом районе Петрозаводска на улице Дениса Тимашов - это тоже очень важно. В этом районе живут молодые семьи, соответственно, очень много детей, которые будут сразу воспитываться на памяти, буду чтить нашего героя", - сказала Мирошник.

Младший сержант гвардии Денис Тимашов был одним из 84 десантников, погибших в ходе контртеррористической операции в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года. За мужество и героизм, проявленные в боях на территории Северного Кавказа, указом президента РФ он был посмертно награжден орденом Мужества.

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