Два детских сада по 280 мест построят в поселке Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 августа. /ТАСС/. Два детских сада по 280 мест будут построены в поселке Заводской в Северной Осетии в 2021 году. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба главы и правительства республики.

"Два детских сада по 280 мест в каждом будут построены в поселке Заводском в 2021 году. Это поможет снять проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях в населенном пункте. В настоящее время местные жители отвозят детей в детсады Владикавказа", - говорится в сообщении.

На создание двух дошкольных учреждений будет направлено более 540 млн рублей.

В республике на данный момент не обеспечены местами около 350 детей в возрасте от трех до семи лет, которые либо недавно встали в очередь, либо желают поступить в определенное дошкольное учреждение. По данным Федеральной государственной информационной системы доступности дошкольного образования, в Северной Осетии обеспеченность местами детей в возрасте до восьми лет на 1 декабря 2018 года составляла 89%, а на 1 октября 2019 года - 96%.