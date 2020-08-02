В Карачаево-Черкесии состоялся полумарафон в рамках проекта "Забег.РФ"

ЧЕРКЕССК, 2 августа. /ТАСС/. Жители Карачаево-Черкесии разных возрастов, парламентарии, представители правительства и спортсмены приняли участие в полумарафоне "Забег.РФ" в Черкесске, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы мэрии города.

"Яркое спортивное мероприятие прошло сегодня в парке культуры и отдыха "Зеленый остров" и, несмотря на проливной дождь, собрало 100 спортсменов и любителей активного образа жизни. Поддержать участников забега, самому младшему из которых было 6 лет, а старшему - 49, пришли представители правительства Карачаево-Черкесии, Народного собрания КЧР, мэрии Черкесска и именитые спортсмены республики", - рассказали в пресс-службе.

Старт забегу дал бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах боксер Мурат Храчев. Участники выбрали одну из трех дистанций - 5 км, 10 км и 21 км, также в честь празднования Дня железнодорожника в этом году был организован забег на 1 520 м, символизирующий ширину железнодорожной колеи.

Маршрут полумарафона пролегал по территории парка культуры и отдыха "Зеленый остров" - от стадиона "Нарт" через площадку "Лукоморье", вокруг большого пруда и обратно до стадиона. Все участники были награждены медалями и памятными сувенирами. Мероприятие прошло с соблюдением мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

"Наш город сегодня стал одной из площадок большого спортивного праздника, объединившего 85 городов России. Мы вами гордимся. Несмотря на непогоду, вы решились на забег. Желаю вам больших свершений и спортивных побед", - сказала заместитель руководителя мэрии города Елена Иенсен-Данильчук, ее цитирует пресс-служба.

Полумарафон в Черкесске является частью проекта "Забег.РФ". Забеги прошли в воскресенье более чем в 80 городах восьми федеральных округов России. Проект поборется за право войти в Книгу рекордов Гиннесса как массовое беговое мероприятие, объединившее самое большое количество городов-участников.