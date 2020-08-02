Скульптуру "Рязанский косопуз" открыли в День города в Рязани

ТАСС, 2 августа. Губернатор Рязанской области Николай Любимов открыл в воскресенье в Рязани в день празднования 925-летия города скульптуру "Рязанский косопуз", символизирующую собирательный образ местных мастеров-плотников, которые по всей России строили дома высокой сложности и украшали их уникальной резьбой.

"Рязанский косопуз" - один брендов города, символ трудолюбия и таланта рязанцев. Автор арт-объекта - скульптор Николай Торхов, выпускник Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова, член Союза художников России. Он работал вместе с историками и этнографами, сообщила пресс-служба правительства области.

"Наши умельцы были известны далеко за пределами Рязани и Рязанской земли. Конечно, сегодня мы хотим, чтобы наш город продолжал процветать, украшаться интересными арт-объектами, памятниками, благоустроенными скверами, парками. Такие скульптуры, как "Рязанский косопуз", связывают нас с историей Рязанского края. Они оживляют городские пространства, делают нашу Рязань более узнаваемой, живописной, жизнерадостной", - цитирует пресс-служба главу региона.

Скульптуру установили в Новослободском сквере в историческом центре города.