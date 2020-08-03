ХАБАРОВСК, 3 августа. /ТАСС/. Летние смены открылись в детских лагерях в Хабаровском крае, отдохнуть там смогут около 1,3 тыс. детей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Хабаровском крае началась летняя оздоровительная кампания. На минувших выходных приступил к работе детский загородный лагерь "Созвездие" в районе им. Лазо. Еще пять учреждений откроют первые смены на этой неделе", - говорится в сообщении на сайте правительства края.

В выходные открылся лагерь "Созвездие". Там отдохнут 150 детей медицинских работников города Хабаровска и района имени Лазо. Инициатива о проведении такой смены была поддержана врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Первая смена продлится 10 дней - до 10 августа. В течение месяца также планируется проведение еще как минимум двух профильных смен.

В понедельник первые смены также начались в лагерях "Мир Детства" и "Океан". Во вторник открываются лагеря "Изумрудный город" и "Дружина Бонивура". Всего в Хабаровском крае этим летом будут работать девять загородных лагерей: три в Хабаровске, три - в Комсомольске-на-Амуре, один в Амурском районе и еще два - в районе имени Лазо.

Наполняемость детских учреждений составит не более 50%. Таким образом, в них смогут отдохнуть 1 300 детей. Также планируется открыть пришкольные лагеря в тех муниципальных образованиях, где нет больных с коронавирусом. На сегодняшний день это 41 учреждение в шести районах края. В них смогут отдохнуть более 1 100 детей.

Ранее Дегтярев сообщил журналистам, что власти Хабаровского края окажут финансовую помощь детским лагерям, которые не смогли открыться этим летом из-за распространения коронавирусной инфекции и введенных в регионе ограничений. Этот вопрос в настоящее время прорабатывается с краевым министерством образования.