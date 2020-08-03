Лабораторию наноматериалов для энергетики и экологии планируют создать в дагестанском вузе

МАХАЧКАЛА, 3 августа. /ТАСС/. Ученые Дагестанского государственного университета (ДГУ) создают природоподобные технологии возобновляемой энергетики и планируют создать лабораторию наноматериалов для энергетики и экологии, в которую войдут ученые ведущих мировых университетов. Об этом в понедельник ТАСС рассказал ректор университета Муртазали Рабаданов.

"Коллектив ученых Дагестанского государственного университета работает над комплексным научно-инновационным проектом "Слоистые 2D-структурированные наноматериалы для экологических и энергетических приложений" и планирует создать новую научную лабораторию "Передовые наноматериалы для энергетики и экологии", - сказал он.

По его словам, проект ученых ДГУ направлен на разработку аддитивных наноматериалов нового поколения, которые дадут возможность создавать принципиально новые технологии генерации и преобразования энергии по образцу живой природы, так называемые природоподобные технологии возобновляемой энергетики. Рабаданов подчеркнул, что если экспертиза проекта ученых пройдет успешно, то лаборатория будет открыта уже в 2021 году.

Ректор добавил, что проект особенно актуален для Дагестана и перспектив развития в регионе высокоэффективных технологий возобновляемой энергетики. Планируется участие приглашенного ученого с мировым именем, профессора Чуаньи Ванга из Китая, результаты исследований которого получили широкое признание в мировом научном сообществе. "В состав новой научной лаборатории "Передовые наноматериалы для энергетики и экологии" также войдут ученые ведущих университетов Санкт-Петербурга, Университета Колорадо (США), Брненского Технологического университет (Чехия) и Университета Южной Африки (ЮАР)", - добавил ректор.

Рабаданов отметил, что принципиально новым в работе дагестанских ученых является разработка нового класса слоистых фотокатализаторов с особыми функциональными свойствами, структура которых формируется с использованием в том числе технологии атомно- и молекулярно-слоевого осаждения, которая успешно реализуется в ДГУ в последние годы. "Модернизация инфраструктуры, обеспечение лабораторий вуза необходимым инновационном оборудованием, всестороння поддержка инициатив наших ученых, чему в ДГУ уделяется особое внимание, открыли двери возможностей научных прорывов и инновационных разработок специалистов наших научных подразделений", - пояснил собеседник агентства.

Дагестанский государственный университет является старейшим и крупнейшим вузом Республики Дагестан, основанным в 1931 году. ДГУ - это крупный учебный, научный и культурный центр, который осуществляет подготовку специалистов на всех уровнях вузовского, довузовского, послевузовского и дополнительного образования по широкому спектру естественно-научных, гуманитарных, экономических, технических специальностей и направлений. Инновационная учебно-научная и организационная структура включает 18 факультетов, 98 кафедр, 4 филиала, 2 музея, фундаментальную библиотеку, биологическую станцию, планетарий и другие структурные научно-образовательные учреждения.