В Архангельской области планируется запустить "Единую карту жителя"

АРХАНГЕЛЬСК, 3 августа. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК) планирует запустить "Единую карту жителя" Архангельской области на основе карты "Мир". Она объединит все возможности банковской, социальной и транспортной карты, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы НСПК.

"Национальная платежная система "Мир" и правительство Архангельской области подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется создание нового платежного инструмента - "Единой карты жителя". Документ подписан в онлайн-формате врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским и генеральным директором платежной системы "Мир" Владимиром Комлевым. Оператором платежной системы "Мир" является Национальная система платежных карт", - говорится в сообщении.

Как уточняется, с помощью карты жителя Архангельской области станет возможным получение широкого спектра услуг на едином носителе - банковской карте "Мир". По ней можно будет получать субсидии, адресную помощь, а также пользоваться различными финансовыми и нефинансовыми сервисами. "Единая карта жителя" станет инструментом для подтверждения личности пациента при записи в медицинские учреждения и при получении рецептурных препаратов в аптеках.

На "Единую карту жителя" можно будет записать полагающиеся жителю льготы. В общественном транспорте все виды проезда будут учитываться в единой системе, что даст возможность принимать оплату банковской картой, учитывать социальные проездные, а также применять гибкие тарифы в зависимости от количества, сроков и дальности поездок, а также социального статуса владельца карты. "С внедрением карты у жителей региона появляется универсальный инструмент, который объединит все возможности банковской, социальной и транспортной карты. Важно, что "Единая карта жителя" будет интегрирована с национальной платежной системой "Мир", это значит, банковские функции карты будут доступны и за пределами области. А набор услуг по карте мы будем постоянно дополнять и развивать", - приводит пресс-служба слова Цыбульского.

В Архангельской области выпущено около 700 тыс. карт "Мир".