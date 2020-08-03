Отдаленный поселок Красноярского края обеспечат сотовой связью и интернетом в сентябре

КРАСНОЯРСК, 3 августа. /ТАСС/. Жители арктического поселка Ессей, одного из самых отдаленных населенных пунктов Красноярского края, с сентября получат возможность пользоваться сотовой связью и интернетом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Эвенкийского муниципального района края.

"Станцию планируют запустить в сентябре. Она обеспечит жителей Заполярья сетью 3G, что позволит комфортно пользоваться как голосовой связью, так и мобильным интернетом", - сообщили в пресс-службе.

Станцию устанавливают за счет краевого бюджета в рамках региональной госпрограммы "Развитие информационного общества". Сумма контракта - более 5 млн рублей.

В администрации Эвенкии уточнили, что в условиях вечной мерзлоты антенно-мачтовое сооружение устанавливают не на земле, а на крыше местной школы.

Ессей находится в северной части Эвенкийского муниципального района. Численность населения - свыше 600 человек, в основном ессейские якуты.