Все Ставрополье в одном приложении: чем полезен туристам первый в РФ "Умный город-курорт"

По словам Моисеева, программа содержит четыре блока: в первом размещена информация о санаториях, во втором - о ресторанах и кафе, в третьем - о транспорте, в четвертом - о достопримечательностях. Заместитель главы администрации Железноводска и куратор проекта "Умный город Железноводск" Евгений Бакулин рассказал, что в приложении есть информация обо всех 24 санаториях курорта, 11 отелях, в него занесено 8 ресторанов. "Турист скачивает приложение, и у него получается туристический гид по Железноводску в кармане: он может понять, где поесть, куда сходить, какие есть достопримечательности, и может проложить маршрут до этих объектов. Мы ведем переговоры о том, чтобы в аэропорту и на вокзалах установить афишу на скачивание приложения", - сказал Бакулин.

В Железноводске компания "Русатом Инфраструктурные решения" (структура Росатома) впервые в стране весной ввела кроме стандартного "Умного города" модуль "Умный город-курорт" с упором на турсервисы. "Это специальный раздел, в котором наш курорт фактически предстает в цифровом виде для всех желающих, которые могут бесплатно скачать программу на смартфон или воспользоваться ей на смарт-платформах или на сайте в интернете", - рассказал ТАСС глава Железноводска Евгений Моисеев. В пресс-службе компании-разработчика ТАСС уточнили, что, по данным на июль, пользователи скачали приложение уже более 3 тыс. раз.

ПЯТИГОРСК, 3 августа. /ТАСС/. Проект цифровизации Железноводска "Умный город" в течение ближайших шести месяцев начнут внедрять и в других городах-курортах Ставропольского края. Как единая площадка он начнет работать к концу 2024 года, рассказали ТАСС представители власти региона и разработчики.

Директор регионального информационно-аналитического центра Ставропольского края Сергей Рудометкин уточнил, что запущен и туристический портал города, в нем можно создать личный кабинет туриста. "С помощью портала возможно создать как самостоятельные маршруты по городу, так и воспользоваться уже существующими экскурсиями от турфирм. Кроме того, на сайте размещена интерактивная карта Железноводска", - сообщил он.

Моисеев отметил, что система позволяет отдыхающим лучше узнать город и повысить качество туристических услуг. Сейчас вводится еще один раздел - обратная связь с отдыхающими. "Среди наших туристов много профессионалов в области градостроительства, медицины, дизайна, архитектуры. Мы бы очень хотели, чтобы те преобразования, которые мы начали три года назад при поддержке губернатора, были оценены нашими отдыхающими, и мы ждем от них предложений", - пояснил глава города-курорта.

Отдыхающие также отмечают удобство сервисов. "У них интересный софт, было полезно узнать всю информацию об общепите, заинтересовала навигация", - рассказал ТАСС Сергей Макаров из Москвы, который каждый год приезжает в отпуск в Железноводск. Елена Григорьева из Москвы рассказала, что смарт-киоск позволяет быстро передвигаться по городу. А Жанне Павловой из Брянска, которая впервые приехала в Железноводск, "умные" панели помогли узнать о популярных туристических маршрутах и достопримечательностях города.

"Наше Ставрополье"

В ближайшее время "умными" станут еще восемь муниципалитетов края: Георгиевск, Минеральные Воды, Ессентуки, Кисловодск, Лермонтов, Невинномысск, Пятигорск, Ставрополь. Губернатор региона Владимир Владимиров поручил проработать возможность объединения в этой системе информации обо всех городах-курортах Кавминвод, чтобы отдыхающие удобно могли спланировать посещение любого из них. "Одна из поставленных перед нами задач - создание единой системы курортных городов Северо-Кавказского региона. В этой системе будет представлена информация по каждому из городов, что позволит людям получать необходимую информацию, а руководству городов и края принимать управленческие решения", - отметил заместитель генерального директора АО "Русатом Инфраструктурные решения" Максим Чаховский.

Уже известно, что в Ессентуках в сфере развития туризма по проекту "Умный город" планируется создать туристско-информационный центр. По информации пресс-службы городской администрации, туда войдет весь необходимый для города контент, который будет постоянно обновляться и дополняться. Также в курортной зоне будут установлены смарт-панели с актуальной информацией.

По словам директора регионального информационно-аналитического центра края, мероприятия будут реализовываться поэтапно в течение пяти лет. "Уже к концу 2024 года ставропольские города должны будут полностью преобразиться и заработать как единый организм. Представители "Русатом Инфраструктурные решения" предложили создать единую региональную платформу "Наше Ставрополье". Как раз посредством данного цифрового решения все интернет-вкладки городов-курортов <…> будут сгруппированы на одном интерактивном модуле", - рассказал Рудометкин.

Он отметил, что благодаря эффективным "умным" решениям в части туризма и сервиса скоро можно будет оценить величину турпотоков в том или ином городе, определить их главные точки притяжения, а также в целом проанализировать экономическую привлекательность туризма и сервиса в регионе. "Умные технологии позволят сгенерировать у населения принципиально новый взгляд на туристический кластер", - добавил Рудометкин.