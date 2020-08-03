В регионах Центральной России к 5 августа ожидается потепление до плюс 27-30 градусов

ТАСС, 3 августа. Синоптики прогнозируют потепление на 3-6 градусов к 5 августа на значительной территории Центрального федерального округа (ЦФО) России, существенных осадков не ожидается. В Воронежской и Тамбовской областях воздух прогреется до плюс 29-30 градусов, в Белгородском, Рязанском, Калужском и ряде других регионов - до плюс 26-28 градусов, сообщили ТАСС в понедельник в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным синоптиков, потепление на 5-6 градусов в ближайшие двое суток прогнозируется в Воронежской и Тамбовской областях, там столбики термометров в дневные часы в среду покажут плюс 29-30 градусов, около плюс 28 градусов - в Белгородской, Липецкой, Рязанской областях. "3 августа - плюс 23-25 градусов, переменная облачность, во вторник - до плюс 26 градусов, 5 августа - плюс 26-29 градусов", - отметили в ЦГМС по Тамбовской области.

Около плюс 26-27 градусов к среде установится в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Костромской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, осадков не ожидается. "Температура в ночные часы до среды будут держаться на отметке плюс 11-14. Днем в понедельник будет до плюс 21 градуса, во вторник - плюс 23-24 градуса, в среду - до 26 тепла", - сообщили в гидрометцентре по Орловской области.

На сайте Гидрометцентра России отметили, с 3 августа регионы ЦФО окажутся в области повышенного атмосферного давления, в понедельник местами возможны кратковременные дожди с грозами. Но 4-5 августа ожидается погода преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы в отдельных районах не исключается образование тумана.