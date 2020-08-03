В Ненецком автономном округе волонтеры привели в порядок территорию Пустозерского городища

ТАСС, 3 августа. Волонтеры завершили уборку территории памятника археологии "Пустозерское городище" вблизи Нарьян-Мара в Ненецком автономном округе (НАО). Как в понедельник говорится в сообщении пресс-службы администрации региона, здесь завершил работу волонтерский лагерь.

Пустозерск - первый город на русском Севере, так называемый исчезнувший город в нижнем течении Печоры. Его сновали в 1499 году. Пустозерское городище находится в 20 км от Нарьян-Мара.

"В Пустозерске завершил работу волонтерский лагерь. Волонтеры привели в порядок территорию памятника археологии "Пустозерское городище", приняли участие в исследованиях и образовательных программах", - говорится в сообщении.

В Пустозерском музее работали 12 волонтеров и шесть научных сотрудников. Они расчистили тропы на всех маршрутах, добровольцы восстановили старые мостки и уложили новые, установили пять информационных стендов, привели в порядок памятники, обработали специальным раствором деревянные скульптуры. Территорию подготовили к проведению Дня Пустозерска и крестному ходу, посвященному 400-летию протопопа Аввакума. Они пройдут в сентябре.

В Пустозерске работали два специалиста из Сыктывкара - гидробиолог и энтомолог. Ученые впервые провели исследования насекомых территории заповедника и обновили данные по состоянию водоемов.

Пустозерский комплексный историко-природный музей был открыт 5 ноября 1991 года. В его состав вошли памятник археологии федерального значения "Городище Пустозерск" и мемориальная часть деревни Устье с архитектурными объектами. Целью деятельности заповедника является изучение, сохранение и популяризация историко-культурного наследия Пустозерска - первого русского города в Арктике, научно-исследовательская и культурно-просветительская работа, приобщение к истории России. Протопоп Аввакум - идеолог и самый видный деятель старообрядчества в период его возникновения. В Пустозерске находился в ссылке, где его сожгли.