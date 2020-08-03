В Поволжье в середине недели вернется жара, но уже к выходным вновь похолодает

ТАСС, 3 августа. Жаркая погода установится в середине недели в ряде регионов Приволжского федерального округа (ПФО), до 30-32 градусов тепла прогреется воздух в Пермском крае, Самарской области, а в Татарстане, Кировской и Нижегородской областях - до 26-28 градусов. Небольшое понижение температуры прогнозируется к выходным дням, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Во вторник на большей части Приволжского федерального округа, включая Верхнюю и Среднюю Волгу, погоду будет определять антициклон, поэтому погода будет солнечной без существенных осадков. Антициклон придет с северо-запада. Сейчас прогревание два дня будет, очень-очень тепло будет, а вот с пятницы начинается постепенное понижение температуры, это небольшое похолодание", - сказал он.

В Оренбургской области, где местами воздух прогревается до 37 градусов, наоборот, жаркую погоду сменят дожди и грозы. Как передает корр. ТАСС, в понедельник небо над Оренбургом затянули облака, температура воздуха составляет 27-29 градусов. По словам Синенкова, в начале недели небольшие дожди пройдут в Ульяновской и Оренбургской областях, в Башкирии, при этом в республике и на севере Оренбуржья могут пройти сильные грозы. В среду в этих двух регионах будет главенствовать тыловая часть антициклона, повысится атмосферное давление, осадки сохранятся, но их интенсивность будет невелика. Грозовые дожди могут задеть восточную часть Татарстана, Ижевск, Самарскую область, а вот в Нижнем Новгороде без осадков.

"В четверг во второй половине дня дожди уже захватят практически все Среднее и Верхнее, Нижнее Поволжье. Это коснется и Самары, и Саранска, Пензы, Казани. Здесь во второй половине дня грозовые ливни местами пройдут, пожалуй, только в Нижнем Новгороде без осадков и солнечно, в пятницу, в конце недели, кратковременные грозовые ливни пройдут практически везде в Поволжье - в верхнем и среднем Поволжье", - добавил специалист.

В Пермском крае, по данным "Фобос", во вторник 17 градусов тепла, кратковременный дождь, в среду потеплеет на восемь градусов, а в четверг - до 29. В выходные дни температура понизится до 20-22 градусов тепла, пройдут дожди. В Самаре в среду и четверг столбик термометра поднимется до 30-32 градусов, а в субботу и воскресенье будет держаться на отметке в пределах 24-25 градусов.

В Удмуртии, где также на этой неделе обещают дожди и грозы, продолжают устранять последствия непогоды, прошедшей еще в июле.

Пожароопасная обстановка

В лесах Поволжья сохраняется пожароопасная обстановка. По данным Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пожароопасность лесов в Нижегородской области ожидается на уровне первого-второго, местами третьего классов. На территории Лунинского района Пензенской области введен особый противопожарный режим, работники пожарно-спасательной части провели оповещение населения в селах Синорово, Шуша, Засурское, на время действия режима жителям запрещается посещать леса, разводить костры и сжигать мусор. В Ульяновской области, по данным пресс-службы ГУ МЧС, объявлен оранжевый уровень опасности, по юго-востоку региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса, в большинстве районов - высокая пожарная опасность четвертого класса.