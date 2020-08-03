В госуниверситете Дагестана сообщили о возросшем числе желающих изучать национальные языки

МАХАЧКАЛА, 3 августа. /ТАСС/. Рост числа абитуриентов, желающих поступить на обучение национальным языкам Дагестана, значительно вырос в 2020 году. Выпускники школ отдают предпочтение кумыкской и аварской группам языков, рассказал в понедельник ТАСС заведующий кафедрой литератур народов Дагестана в ДГУ Агарагим Султанмурадов.

"В этом году мы отмечаем интерес к национальным языкам. Особой популярностью среди абитуриентов в этом году пользуется кумыкская и аварская национальная группа. Так, на сегодняшний день число заявлений вдвое превышает число мест по этим направлениям. Таких цифр в прошлом году удалось достичь только по итогам приемной кампании", - сообщил собеседник агентства. При этом он отметил, что помимо этих двух направлений, на русско-дагестанском отделении представлены четыре национальные группы: даргинская, лезгинская, лакская и табасаранская.

По мнению Султанмурадова, дополнительным стимулом для поступления на эти направления является двойная стипендия, выплачиваемая студентам русско-дагестанского отделения по инициативе ректора ДГУ Муртазали Рабаданова.

Завкафдерой отметил, что, обучаясь четыре года на русско-дагестанском отделении филологического факультета ДГУ, можно стать специалистом по двум направлениям: русский язык и литература, родной язык и литература. "Наши выпускники могут работать и корректорами, и учителями, и журналистами. За годы своего существования русско-дагестанское отделение выпустило тысячи высококвалифицированных специалистов, они в основном работают учителями, немало и известных ученых, писателей, журналистов, общественных и политических деятелей. Газеты на национальных языках активно печатаются в Дагестане, и самые востребованные для них специалисты - выпускники русско-дагестанского отделения", - рассказал заведующий кафедрой.

Дагестанскими языками интересуются и зарубежные ученые. Граждане США, Японии и стран Африки изучают дагестанские языки и посещают университет для практики, где они делятся и своими знаниями в области филологии и читают лекции студентам ДГУ.

Для поступления на русско-дагестанское отделение абитуриенты должны набрать на ЕГЭ по русскому языку и литературе по 40 баллов. Если поступающий является победителем или призером республиканского этапа олимпиады по родному языку или литературе, то он освобождается от сдачи ЕГЭ по литературе. Кроме того, абитуриенты сдают внутренний экзамен в виде тестирования по родному языку. Документы принимаются до 18 августа включительно.

О вузе

Дагестанский государственный университет является старейшим и крупнейшим вузом Республики Дагестан, основанным в 1931 году. ДГУ - крупный учебный, научный и культурный центр, который осуществляет подготовку специалистов на всех уровнях вузовского, довузовского, послевузовского и дополнительного образования по широкому спектру естественно-научных, гуманитарных, экономических, технических специальностей и направлений. Инновационная учебно-научная и организационная структура включает 18 факультетов, 98 кафедр, 4 филиала, 2 музея, фундаментальную библиотеку, биологическую станцию, планетарий и другие структурные научно-образовательные учреждения.