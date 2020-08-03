Ученики центра для одаренных детей в КБР создадут 3D-модели растений и вирусов

НАЛЬЧИК, 3 августа. /ТАСС/. Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Антарес" в области искусства, спорта, образования и науки в Кабардино-Балкарии (КБР), который входит в число 42 открытых образовательных центров "Сириус", проводит первую очную образовательную программу по экологии. В ее рамках ученики 8-10 классов создадут 3D-модели редких растений и опасных вирусов, в том числе коронавируса, рассказал ТАСС в понедельник методист "Антареса" Хусейн Гузиев.

"Смена "Проектная смена. Экология", представляющая собой междисциплинарный комплекс (экология, биология, химия, физика, IT, Hitech), станет первой после карантинных мер, которая пройдет именно в привычном формате с 3 по 15 августа. Отбор на программу проходил в два этапа, и первый мы провели еще в мае с использованием дистанционных технологий. Мы отобрали 15 человек, сейчас готовим аудитории, лаборатории, программа уже разработана", - сказал Гузиев.

По его словам, участникам смены предстоит изучение экологии микроорганизмов, а также создание и печать 3D-моделей растений и наиболее опасных вирусов современности. "Ребятам нужны будут компьютеры, переносные комплекты для проведения экспресс-анализов, куда закладываются порядка 25 реактивов, и специальная посуда. Кроме того, мы постараемся создать 3D-модели современных вирусов, в том числе коронавируса. Также попробуем перенести в 3D-формат несколько наиболее узнаваемых и интересных видов растений из Красной книги Кабардино-Балкарии, чтобы через шлем виртуальной реальности человек погрузился в имитацию реальной экосистемы", - рассказал собеседник агентства.

Гузиев подчеркнул, что в Красную книгу КБР включены не только растения, но и животные и грибы, и в рамках смены в "Антаресе" начнется их 3D-моделирование. В дальнейшем планируется выйти на республиканский уровень для создания полноценного проекта, аналогов которому в республике не было. По мнению Гузиева, этот проект может использоваться в школах и в вузах. Специфика таких смен предполагает практическую деятельность, в том числе работу с высокотехнологичным оборудованием в специальных лабораториях.

О центре и академии

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки "Антарес" был открыт в Нальчике в 2019 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Является структурным подразделением детской академии творчества "Солнечный город".

Центр "Антарес" проводит образовательные смены по трем направлениям: наука (физико-математические; химико-биологические, инженерно-технические смены); спорт (баскетбол, волейбол, шахматы, настольный теннис); искусство (литературное творчество, живопись, декоративно-прикладное искусство).