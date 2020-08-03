Эксперимент по созданию альтернативной схемы водоснабжения проведут на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Власти Ставропольского края проведут в 2021 году в двух муниципалитетах эксперимент по раздельной подаче питьевой и технической воды. Альтернативный вариант водоснабжения позволит минимизировать его перебои, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

Ранее на Ставрополье провели инвентаризацию качества воды, поставляемой жителям региона. Порядка 346 тыс. человек (около 12% населения края) пока получают не совсем качественную воду. В регионе есть населенные пункты без централизованного водоснабжения и села, которые испытывают дефицит воды летом в период засухи.

"Глава региона [Владимир Владимиров] актуализировал перед краевыми ведомствами задачу по составлению схемы запасов подземных вод, которые возможно использовать для снабжения испытывающих сложности с водой населенных пунктов. Также губернатор поручил в двух таких поселениях в следующем году на экспериментальной основе реализовать проект по созданию альтернативной схемы водоснабжения, при которой вода для полива будет подаваться отдельно от питьевой", - говорится в сообщении.

Предложения по применению альтернативной схемы водоснабжения подготовят на Ставрополье в сентябре 2020 года. "С помощью такой альтернативы мы рассчитываем снизить нагрузку на "питьевые" водоводы и в результате минимизировать перебои с водой", - цитирует пресс-служба губернатора.

По данным краевого правительства, проблемы с водоснабжением на Ставрополье испытывают жители 107 населенных пунктов, в регионе разработана пятилетняя программа развития водоснабжения. До 2024 года на реконструкцию и строительство объектов водоподачи в общей сложности планируется направить 3,8 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов.