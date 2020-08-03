Стартовал прием заявок на фестиваль "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Прием заявок к участию в Третьем фестивале "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств", который объединяет разнообразные виды искусств северокавказских народов, начался в понедельник, сообщили организаторы мероприятия.

"3 августа стартовал отборочный этап III тематического фестиваля культуры "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств". Мероприятие организует Минэкономразвития России совместно с информационным агентством ТАСС при поддержке АО "Курорты Северного Кавказа", АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ", - говорится в сообщении.

Фестиваль объединяет различные виды искусств северокавказских народов - национальные танцы, песни, музыку, литературу - в одно сценическое действие, чтобы познакомить жителей и гостей России с современным Северным Кавказом, его дружелюбием, красотой, гостеприимством, открыть преимущества региона как туристического направления и показать силу единства народов России.

Пройдет фестиваль в два этапа. Региональный - отборочный - этап состоится с 3 по 27 августа в сети Интернет. 7 сентября жюри определит победителей, которые выступят на гала-концерте в Казани. Как рассказали организаторы, участники могут представить свои номера в пяти номинациях: "Хореография", "Видеоролик", "Музыкальное исполнительское искусство", "Художественное слово", "Вокальное искусство". К участию приглашены совершеннолетние жители Северного Кавказа или те, кто родился на территории макрорегиона.

Кроме того, для участников со всей России открывается конкурс на приз зрительских симпатий: конкурсантам предстоит подготовить и разместить на своих страницах в Instagram видеоролики до 59 секунд с представлением творческих номеров, с которыми в случае победы они смогут выступить на гала-концерте в Казани. Публикацию необходимо отметить хэштегом #SevKavFest2020. Победа присуждается конкурсанту, чья публикация наберет наибольшее количество просмотров.

В состав жюри вошли представители регионов Северного Кавказа, среди которых певица, заслуженная артистка Республики Дагестан, заслуженная артистка России Жасмин, певец, участник шоу "Голос", артист театра "Градский Холл" Шарип Умханов, певица, заслуженная артистка Республики Северная Осетия - Алания Елена Газаева. Направить конкурсную заявку можно через форму обратной связи на сайте или на официальную почту фестиваля - sevkavfest@tass.ru, прикрепив ссылку на свои работы. С более подробной информацией о фестивале можно ознакомиться на сайте.

История фестиваля

В 2020 году фестиваль культуры и искусств "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" проводится в третий раз. В 2019 году фестиваль прошел в Санкт-Петербурге в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости, мероприятие посетили около 7 тыс. человек, на сцене выступили более 150 артистов. В 2018 году фестиваль состоялся в Москве на Тверской площади, гостями мероприятия стали более 10 тыс. человек, на сцене выступили более 300 артистов.