Производство плодово-ягодной продукции увеличилось в Кабардино-Балкарии за 10 лет в 4 раза

НАЛЬЧИК, 3 августа. /ТАСС/. Земледельцы Кабардино-Балкарии (КБР) увеличили производство плодов и ягод в четыре раза за 10 лет. Таких результатов удалось достичь благодаря внедрению интенсивных технологий в выращивании семечковых и косточковых культур, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минсельхоза региона.

"За последние 10 лет валовой сбор плодов и ягод в Кабардино-Балкарии вырос почти в 4 раза. Так, в 2010 году во всех категориях хозяйств было собрано 90,4 тыс. тонн плодово-ягодной продукции, в 2019 году урожай плодов и ягод составил 349,5 тыс. тонн. Осенью в республике продолжится закладка многолетних насаждений", - сказали в министерстве.

Кабардино-Балкария является лидером по развитию интенсивного садоводства в России. За 2008-2019 годы в республике заложено свыше 13 тыс. га садов интенсивного типа. Интенсивное садоводство предполагает посадку 800-1000 деревьев на гектар земли, плодоношение начинается на второй год.

"По мере вступления насаждений в период полного плодоношения ежегодно увеличивается урожайность и наращиваются объемы производства. Средняя урожайность в 2010 году составляла 119 ц/га плодов и ягод. В 2019 году с одного гектара многолетних насаждений стали собирать свыше 249 центнеров плодово-ягодной продукции, урожайность увеличилась в два раза", - пояснил ТАСС министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасан Сижажев.

В 2020 году аграрии республики надеются собрать плодов и ягод не меньше, чем в прошлом году, уточнил он. "У нас нет оснований для беспокойства, что республика недополучит урожай плодово-ягодной продукции. Применение современных технологий возделывания сельхозкультур, использование качественного посадочного материала, капельного орошения - все это способствует наращиванию объемов производства плодов и ягод, а значит снижает зависимость от импортной плодово-ягодной продукции", - пояснил он.

Весной 2020 года в Кабардино-Балкарии заложено 1,25 тыс. га многолетних насаждений при плане 1,15 тыс. га. Это семечковые культуры, где в основном преобладают яблони, косточковые, а также ягодные кустарниковые насаждения. Из указанной площади на интенсивное и суперинтенсивное садоводство приходится более 1,1 тыс. га, плодовые питомники заложены на 40 га. На закладку и уход за многолетними насаждениями в 2020 году в КБР направлено около 640 млн руб. господдержки, что составляет порядка 103% к уровню 2019 года.