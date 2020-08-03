Глава Северной Осетии поручил проверить школы на соблюдение требований Роспотребнадзора

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 августа. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил к началу учебного года проинспектировать все школы на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Министерству образования и науки республики поручаю проинспектировать все школы и принять все необходимые меры для того, чтобы подойти к 1 сентября подготовленными. Образовательные учреждения - объекты самого строгого контроля в области защиты жизни и здоровья детей, поэтому каждый класс должен быть обеспечен всем тем, что предписано в требованиях Роспотребнадзора", - сказал Битаров на совещании с руководителями органов исполнительной власти и местного самоуправления республики.

Он поставил задачу проконтролировать состояние пожарной безопасности школ.

Глава республики также отметил на то, что регион постепенно возвращается к нормальной жизни, фиксируются случаи инфицирования людей. В этой связи Битаров вновь поручил руководителям всех уровней власти продолжить борьбу с новой коронавирусной инфекцией, соблюдая меры, предписанные Роспотребнадзором.

"Все мы вынуждены приходить на массовые мероприятия, особенно на похороны, но обязательно нужно соблюдать масочный режим. Прошу продолжить разъяснительную работу с населением", - сказал Битаров.

Всего в республике коронавирус подтвержден у 4587 человек (+9 за сутки), из них: 4106 выздоровели, 67 летальных случаев; число активных случаев (число больных в настоящее время) - 414 человек.