Столетний цветник воссоздадут на Ставрополье на средства курортного сбора

ПЯТИГОРСК, 3 августа. /ТАСС/. Власти города-курорта Ессентуки на Ставрополье впервые направят средства курортного сбора на масштабное озеленение. В городе планируют воссоздать цветник, который был обустроен более 100 лет назад и впоследствии был утрачен, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Впервые значительные средства будут вложены в развитие паркового зеленого хозяйства <…> В 1902 году у источника № 4 был устроен Голицынский цветник. Это была большая клумба с цветочными узорами и небольшими кустами роз. Сегодня этот цветник не сохранился. На старом месте Голицынский цветник восстановить нет возможности, сейчас специалисты по озеленению ищут парковую территорию для воссоздания исторической клумбы", - говорится в сообщении.

Голицынский цветник являлся одним из знаковых мест Курортного парка города Ессентуки. На территорию парка с 1847 года привозили деревья и кустарники со всего мира. На месте масштабного цветника в настоящее время сохранились около десятка исторических клумб XIX века. В выборе нового места для воссоздания цветника принимают участие и жители города.

Традиционно средства курортного сбора в Ессентуках направляли на реставрацию и благоустройство туристских достопримечательностей и общественных пространств. В 2019 году в городе начали реконструкцию курортного парка на средства сбора, работы провели в верхней части парка. "Начать преобразования в 2020 году на Нижней аллее помешала пандемия, работы перенесены на более поздний срок", - поясняют в администрации.

Как сообщалось, в первые полгода 2020 года в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод было собрано более 61 млн рублей курортного сбора, в Ессентуках собрано более 15,2 млн рублей. В связи с эпидобстановкой санатории Ставрополья в период распространения коронавируса на два месяца до 1 июня 2020 года приостанавливали свою работу, все это время курортный сбор не взимался.