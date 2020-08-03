Реставрация Успенского собора Тульского кремля завершится к 1 октября 2021 года

ТУЛА, 3 августа. /ТАСС/. Реставрация внутреннего убранства Успенского собора, построенного на территории Тульского кремля в 1762-1766 годах, завершится к 1 октября 2021 года. К 500-летию крепости, которое будет отмечаться в сентябре 2020 года, в соборе откроется выставка икон, сообщил в понедельник губернатор Алексей Дюмин во время рабочей поездки в Тулу министра культуры РФ Ольги Любимовой.

"Сдвинулись сроки работ, это носит технический характер, до 1 октября 2021 года. Сейчас идет уже внутренняя отделка, роспись икон, в сентябре 2020 года откроется выставка всех икон, которые будут в соборе. Мы находимся в тесном взаимодействии с реставраторами, во все сроки, которые установлены, мы уложимся", - сказал Дюмин

По словам Любимовой, нарушение технологии реставрации может нанести ущерб памятнику архитектуры. "Что касается сроков реставрации и реконструкции, конечно, хочется, чтобы все было открыто к юбилею Тульского кремля, но тем не менее нарушать технологию реставрации и реконструкции не нужно, потому что это может навредить памятнику", - отметила глава Министерства культуры РФ.

Фрески XVIII века в Успенском соборе начали активно разрушаться в 2006 году из-за сильных морозов и перепада температуры воздуха в помещении, к реставрационным работам специалисты приступили весной 2020 года. Также ведется восстановление иконостаса высотой порядка 14 метров и шириной около 22 метров, воссоздаются утраченные резные элементы, художники делают копий икон, значительная часть которых хранится в Тульском музее изобразительных искусств. Кроме того, в соборе будет проведен ремонт дверей, окон, системы вентиляции, электроснабжения.

О Тульском кремле

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Завершение строительства Тульского кремля в 1520 году и начало создания системы оборонительных укреплений "Большой засечной черты" имело ключевое значение в истории России. Эта система в XVI-XVII веках объединила территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Непрерывная цепь укреплений протянулась более чем на 4 тыс. км, она защищала границы государства от постоянных набегов с юга.

Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля президент РФ Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. На ремонт объектов культурного наследия в рамках празднования юбилейной даты и создание музейного квартала в историческом центре Тулы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников было выделено около 700 млн рублей.