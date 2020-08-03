Крупнейший вуз Северного Кавказа поможет иностранным студентам в трудоустройстве

СТАВРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) запустит консультации по вопросам трудоустройства для иностранных студентов. Работодателям будет представлен студенческий кадровый потенциал, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе университета.

"Обучающиеся из-за рубежа смогут легально подрабатывать без специальных разрешений. Соответствующий закон вступит в силу с 5 августа. В связи с этим центр развития карьеры Северо-Кавказского федерального университета запускает горячую линию для консультации иностранных студентов по вопросам трудоустройства", - говорится в сообщении.

Согласно закону, студенты-очники смогут подрабатывать в свободное от учебы время, при этом ни им, ни работодателям не потребуется оформление специальных разрешений. "Закон значительно упростит процедуру приема на работу. Совместно с управлением международного сотрудничества мы планируем содействовать каждому студенту в вопросах поиска работы, а также проинформируем наших партнеров-работодателей о нашем студенческом кадровом потенциале", - цитирует пресс-служба руководителя Центра развития карьеры СКФУ Дмитрия Бондарев.

В 2020 году университет в период пандемии впервые провел цифровую ярмарку вакансий. В вузе также создали базу вакансий с дистанционным режимом работы, ее планируется развивать и дальше.

СКФУ - крупнейший вуз Северного Кавказа, который был образован в 2012 году на базе трех крупных вузов Ставрополья. В Северо-Кавказском федеральном университете учатся около 25 тыс. студентов.