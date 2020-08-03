Поисковики приступили к работам на Синявинских высотах в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Слет поисковых отрядов Петербурга стартовал на Синявинских высотах в Кировском районе Ленинградской области. Он стал одним из первых массовых мероприятий для молодежи после снятия ряда карантинных ограничений в регионе, поэтому участники обеспечены средствами защиты, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе губернатора Петербурга.

В годы блокады Ленинграда (1941-1944) Синявинские высоты были местом продолжительных ожесточенных боев, в которых погибли сотни тысяч советских солдат.

"На территории мемориального комплекса "Синявинские высоты" (Кировский район, Ленинградская область) стартовал слет поисковых отрядов Санкт-Петербурга. Его проводит с 3 по 12 августа Центр патриотического воспитания молодежи "Дзержинец". В палаточном лагере, где будут жить ребята, соблюдены меры предосторожности и защиты. Участникам ежедневно замеряют температуру, каждому выданы средства индивидуальной защиты", - сообщили в пресс-службе. Имена воинов, чьи останки обнаружат поисковики, будут установлены. После этого солдат захоронят на воинском мемориале.

Ранее ТАСС сообщал, что поисковой отряд "Линия фронта" изготовил инсталляцию, посвященную раскопкам на Синявинских высотах и подвигу советских воинов на них. Экспозиция изготовлена из экспонатов, найденных на раскопках, и передана в дар Музею инженерно-саперного полка общевойсковой армии ЗВО.

Мемориальный комплекс "Синявинские высоты" в Кировском районе Ленинградской области включает две большие аллеи с памятниками, посвященными защитникам Ленинграда, мемориальными плитами и братскими воинскими захоронениями. Он входит в число памятников Зеленого пояса Славы.

На территории Кировского района с сентября 1941 по январь 1944 года проходили наиболее ожесточенные бои за осажденный Ленинград. 76-я годовщина завершения битвы за Ленинград будет отмечаться 9 августа. Именно летом 1944 года в ходе Выборгско-Петрозаводской операции войска Ленинградского и Карельского фронтов нанесли поражение противнику.

Память о сражениях

По данным историков, после боев на кировской земле останки погибших солдат, лежавшие на поверхности, собирали до конца 1950-х годов, а с начала 1960-х в Кировском районе начали вести раскопки. Только на Синявинских высотах погибли 110 тысяч советских солдат и офицеров.

В районе Синявинских высот в январе 1943 года проходили важнейшие сражения операции "Искра", результатом которой стало соединение Ленинградского и Волховского фронтов в районе деревни Марьино (западнее Синявино) и прорыв блокады Ленинграда.

Битва за Ленинград, продолжавшаяся с 10 июля 1941 года - сражений на Лужском рубеже - до 9 августа 1944 года, окончания Выборгско-Петрозаводской наступательной операции Красной армии, была одним из самых продолжительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.

В сражениях за Ленинград погибли около миллиона советских солдат и более 800 тыс. человек мирного населения. Более 1,5 млн человек были награждены медалями "За оборону Ленинграда". В Ассоциации историков блокады и битвы за Ленинград подчеркивают, что оборона Ленинграда имела огромное значение не только для самого города, но и для Битвы за Москву, для организации Полярных конвоев, для сохранения Балтийского флота и для хода Второй мировой войны в целом.