В Хабаровском крае полностью завезли уголь для отдаленных северных районов

ХАБАРОВСК, 4 августа. /ТАСС/. Северный завоз топлива в отдаленные районы на севере Хабаровского края проходит с опережением графика, туда уже полностью завезен уголь. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Северный завоз" в Хабаровском крае проходит с опережением графика. В этом году отдаленным территориям предстоит завезти 14,2 тыс. т угля и 22,7 тыс. т нефтепродуктов. твердое топливо и моторное масло уже поставлено полностью. Нефтепродукты завезены пока на 52% от плана, но темпы доставки даже немного выше прошлогодних", - говорится в сообщении.

Дизельное топливо доставлено в объеме 11,4 тыс. т. Его перевозят танкером из Владивостока. Сейчас судно стоит на рейде у поселка Охотск, идет перекачка, с помощью шланголинии 800 т с него выгрузили в Аяно-Майском районе. В Охотске откачают 2,7 тыс. т.

В августе должны пройти конкурсы на еще одну партию дизельного топлива для северных территорий. Танкер отправится в Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский и Охотский районы. Если погода позволит, то доставка нефтепродуктов может завершиться раньше первоначальных сроков - в сентябре доставкой остатков топлива в Охотский район.

По графику северный завоз должен окончиться не позднее 20 октября. По предварительным расчетам, в этом году его стоимость составит 1,6 млрд рублей.

На север Хабаровского края, удаленный от центра региона и труднодоступный, доставляют уголь и нефтепродукты, необходимые для бесперебойной работы коммунальных предприятий и социальных объектов в зимнее время. На минувших выходных самый северный Охотский район посетил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Ранее он сообщал, что обратится в правоохранительные органы из-за фактов некачественной работы поставщиков топлива в рамках северного завоза.