Количество заразившихся коронавирусом в ХМАО превысило 17 тыс. человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 августа. /ТАСС/. Общее количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) составило 17 020 случаев, за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено - 177. Об этом во вторник сообщили в оперативном штабе Югры.

"17 020 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа по данным на 4 августа. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 177 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах", - говорится в сообщении.

В оперативном штабе также добавили, что за весь период пандемии в ХМАО умерли 133 человека, излечились от коронавирусной инфекции почти 13,7 тыс. человек.

По данным региональных властей, в автономном округе снята часть ограничительных мер, изменения в соответствующее постановление внесла губернатор Наталья Комарова. Регион находится на первом этапе выхода из режима самоизоляции, который действует до 9 августа. Продлено приостановление оказания стоматологических услуг, за исключением экстренных случаев. Прекращена деятельность межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов на 571 километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе и на 175 километре дороги Сургут - Ноябрьск в Сургутском районе.