Памятные таблички, посвященные основателям РГО, установят в Арктике в ходе экспедиции

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Памятные таблички, посвященные основателям Русского географического общества (РГО), установят на архипелаге Новая Земля участники экспедиции в честь 175-летия РГО и 75-летия Великой Победы. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы общества.

"Установка памятных знаков станет важной частью совместной комплексной экспедиции РГО и Северного флота на арктические архипелаги, которая пройдет с августа по октябрь 2020 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, памятный знак в честь основателей РГО появится на мысе Желания Северного острова архипелага Новая Земля. Кроме того, памятный знак, посвященный 145-летию со дня рождения известного исследователя Арктики Владимира Русанова (1875-1913), будет установлен в проливе Маточкин Шар на острове Южный архипелага Новая Земля. Экспедиция будет посвящена сразу нескольким памятным датам, среди которых 110-летие Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана и 120-летие Русской полярной экспедиции.

"Отряды экспедиции пройдут уникальным маршрутом от Мурманска до Берингова пролива, развернутся вокруг острова Врангеля и вернутся обратно через арктические архипелаги - Новосибирские острова, Северную Землю, Землю Франца-Иосифа, Новую Землю. С одной стороны, мы изучаем историю открытия арктических архипелагов, славное прошлое великих экспедиций, с другой - проводим современные исследования, которые расширяют наши знания об Арктическом регионе", - цитирует пресс-служба директора департамента экспедиционной деятельности и развития туризма исполнительной дирекции РГО Сергея Чечулина.

В сообщении также отмечается, что участники экспедиции займутся исследованием нового острова в районе архипелага Новая Земля, который ранее открыла группа школьников благодаря проекту по изучению спутниковых снимков территории.