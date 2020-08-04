В Северной Осетии планируется открыть четыре коворкинг-площадки

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 августа. /ТАСС/. Четыре коворкинг-площадки планируется открыть во Владикавказе и трех районах Северной Осетии в 2021 году. О этом сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства республики по итогам совещания главы региона Вячеслава Битарова с председателем комитета по делам молодежи Русланом Джусоевым.

"Во Владикавказе, Моздокском, Алагирском и Ирафском районах в 2021 году планируется открыть коворкинг-площадки. Образовательные центры появятся в рамках реализации государственной программы развития молодежи на территории Северной Осетии", - говорится в сообщении.

По словам Битарова, государственная программа развития молодежи должна включать в себя, прежде всего, экономическую составляющую, а именно - содействовать занятости молодежи.

Глава региона отметил, что программа должна предоставить благоприятные условия, позволяющие молодым людям полностью раскрыть свой потенциал, активно участвовать в жизни общества, внося значимый вклад не только в собственное развитие, но и в укрепление благополучия республики. "И в этом смысле программа, над которой мы работаем, должна стать действенным, реальным и практичным руководством для всех участников молодежного сектора", - цитирует пресс-служба Битарова.

Подпрограмма "Развитие экономической активности молодежи" состоит из 25 основных мероприятий, направленных поддержку молодежного предпринимательства в регионе.