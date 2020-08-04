Глава Мурманской области за 2019 год заработал почти 7 млн рублей

ТАСС, 4 августа. Доход Андрея Чибиса за 2019 год в должности врио губернатора Мурманской области, а затем избранного главы региона составил 2 млн 60 тыс. рублей. Это следует из опубликованной во вторник декларации о доходах губернатора области.

По итогам прошедшего года, Чибис заработал около 7 млн рублей, в том числе более 1,4 млн рублей он получил за несколько месяцев работы на посту замминистра строительства РФ (врио губернатора Мурманской области Чибис был назначен 21 марта 2019 года). Еще 3,5 млн рублей нынешний руководитель области заработал на продаже легкового автомобиля. В 2018 году доход Чибиса составил более 2,9 млн рублей без учета продажи недвижимости стоимостью около 13,4 млн рублей.

Список недвижимости губернатора Мурманской области в 2019 году пополнился дачным домом, летней беседкой и гаражом, а также земельным участком площадью более 1 000 кв. м. Изменился и состав автопарка Чибиса: согласно декларации, он продал легковой автомобиль марки Porsche и приобрел легковую машину марки Toyota, сохранив при этом автомобиль Mercedes-Benz, снегоход и снегоболотоход.

В собственности Чибиса также остались две квартиры и машиноместо, а также вместе с женой он продолжает владеть таун-хаусом в Испании площадью 176 кв. м. В совместном пользовании в 2019 году у семьи также появилась квартира площадью 115,5 кв. м.

Супруга Андрея Чибиса в 2019 году заработала около 9,7 млн рублей, в том числе на операциях с ценными бумагами более 8 млн рублей. Еще свыше 1,5 млн рублей жена губернатора получила от сдачи квартиры в аренду. По итогам 2018 года, ее доход составил более 1,6 млн рублей.