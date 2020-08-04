В Чечне на тяжелые работы направят более 100 человек

ГРОЗНЫЙ, 4 августа. /ТАСС/. Власти Чечни вернули из Москвы на воспитание более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали в столице общественный порядок. Об этом во вторник сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов, который встретился в Грозном с ними, родственниками молодых людей, представителями духовенства и правоохранительных органов.

"Они [нарушители] будут выполнять самую тяжелую работу в этой республике. В каждом районе начальник полиции заберет к себе, родители должны контролировать, чтобы они не уехали, не прятались. Мы показываем это только для примера другим", - сказал Делимханов.

По его словам, главе Чечни Рамзану Кадырову ежедневно пишут о молодых людях, совершающих правонарушения за пределами республики.

"Вас целая армия, 100 человек. Каждый день главе республики пишут в социальных сетях о проступках таких же как вы, выехавших за пределы региона. Вы представляете чеченский народ, и недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, мусульманина, а такое допустить мы не можем. Поэтому мы вернули вас домой, чтобы вы осознали и исправили свои ошибки", - отметил депутат.

Он добавил, что оступившихся могут использовать недоброжелатели Чечни в своих целях, поэтому руководство республики пытается уберечь молодежь, "направить на правильный путь". По его словам, никто не мешает молодым людям учиться, работать, развиваться. "Власти просят об элементарных вещах - следить за своим поведением, не нарушать закон и вести себя достойно в любом месте и при любых обстоятельствах", - сказал Делимханов.

Это не первый случай, когда власти Чечни возвращают в республику молодых людей, совершивших проступки в других регионах, и привлекают их в воспитательных целях к физическим работам.