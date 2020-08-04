Трутнев призвал Ставрополье поделиться опытом развития зон отдыха с другими регионами

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 4 августа. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который в новом составе кабмина курирует вопросы развития Северного Кавказа, призвал руководство Ставропольского края поделиться опытом благоустройства с другим российскими регионами. Об этом он заявил в рамках первой рабочей поездки на Северный Кавказ в качестве куратора.

Во вторник Трутнев вместе с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и мэром города Евгением Моисеевым осмотрел в Железноводске Каскадную лестницу и прогулочную зону рядом с ней. Планируется, что проект продления Каскадной лестницы станет самой масштабной "курортной" стройкой в регионе Кавказских Минеральных Вод за последние 50 лет.​

"Я предлагаю вам открыть курсы для мэров приморских территорий и научить их, как надо обустраивать береговую полосу. Было интересно посмотреть", - сказал Трутнев во время посещения городской набережной Железноводска, обращаясь к главе .

Каскадная лестница Железноводска считается самой протяженной на юге России. Ее длина составляет 860 метров. На реализацию проекта ее продления направлены средства президентского гранта - 75 млн рублей, а также средства, полученные от курортного сбора (40 млн рублей), еще более 53 млн рублей выделено из краевого бюджета.

Указами президента РФ 21 января утверждена структура российского правительства и его новый состав. Министерство РФ по делам Северного Кавказа было упразднено, его правопреемником назначено Минэкономразвития. В новом составе кабмина Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО. Он продолжил курировать развитие Дальнего Востока и Арктики, но при этом также получил полномочия по развитию Северного Кавказа, приоритетных территорий России, свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития.