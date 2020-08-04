Медвуз в Дагестане на 15% увеличил прием по целевому направлению для ординаторов

МАХАЧКАЛА, 4 августа. /ТАСС/. Дагестанский государственный медицинский университет (ДГМУ) в 2020 году на 15% увеличил прием абитуриентов по целевому направлению по программам ординатуры для оказания поддержки региону в подготовке профессиональных медицинских кадров. Об этом рассказал ТАСС во вторник ректор ДГМУ Сулейман Маммаев.

"Помощь вуза региону в подготовке кадров заключается в первую очередь в приеме абитуриентов по целевому направлению. В этом году по программам ординатуры, например, всего бюджетных мест 259, из них целевых 234. В этом году прием на целевые места увеличен почти на 15% по сравнению с прошлым годом", - рассказал собеседник агентства, отметив, что в прошлом году прием по целевому направлению составлял 204.

Ректор также подчеркнул, что работодатели могут также активно использовать механизм "целевого обучения", когда они заключают договор со студентами старших курсов или обучающимися в ординатуре для последующего их трудоустройства. Кроме того, вуз активно принимает участие в реализации программы "Земский доктор". В вузе также проводятся встречи руководства районов и центральных районных больниц со студентами - выходцами из тех же районов для трудоустройства. "Это делается в рамках реализации программы "Вуз - регион", - пояснил ректор ДГМУ.

Общее число бюджетных мест на 2020/2021 учебный год составит 520. Прием документов ведется до середины августа как очно, так и дистанционно.

Ректор ДГМУ отметил, что с иностранными студентами договоры составляются по мере их обращения в международный отдел ДГМУ. "В странах, откуда к нам приезжают студенты, также перенесены сроки итоговой аттестации, поэтому вступительные испытания для них будут проводиться по мере их прибытия. Напомним также, что уже второй год подряд нами ведется набор обучающихся по программе двойных дипломов с двумя узбекскими медицинскими институтами по специальностям "лечебное дело" и "стоматология", - сказал Маммаев.

О вузе

Дагестанский государственный медицинский университет основан в 1932 году как Дагестанский медицинский институт. На сегодняшний день ДГМУ - крупный учебный, научный и лечебный центр, в структуру которого входят пять факультетов, достаточно крупная собственная база для фундаментальных и параклинических дисциплин, широкая сеть клинических баз всех профилей (более 55), 76 кафедр, возглавляемых докторами наук, профессорами, НИИ экологической медицины, симуляционно-аккредитационный центр, учебная операционная, консультативно-диагностическая поликлиника, медицинский колледж, научная медицинская библиотека, спортивный комплекс и издательско-полиграфический центр.