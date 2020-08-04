Жители Астраханской области выбрали имя для спасенного детеныша сайгака

АСТРАХАНЬ, 4 августа. /ТАСС/. Детеныш сайгака, которого спасли инспекторы природного парка "Баскунчак" (Астраханская область), получил имя Найденыш, его выбрали жители Астраханской области в ходе голосования, которое организовала региональная служба природопользования. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Почти месяц назад инспекторы природного парка обнаружили в Астраханской области и спасли обессиленное животное, его оперативно доставили в питомник "Сайгак". Предварительно установлено, что сайгак отбился от стада и был обезвожен.

"Региональной службой природопользования было отобрано 15 наиболее интересных имен, которые отражали природные явления и объекты, вымышленных персонажей, слова из языков народов, в культурах которых сайгак занимает важное место, и другие критерии. В течение прошлой недели на сайте ведомства проходило голосование. В результате больше всех голосов набрал вариант "Найденыш", такое имя теперь будет у молодого самца реликтовой антилопы", - сообщили в службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

Отмечается, что жители Астраханской области и других регионов предложили более 100 различных вариантов имени для маленького сайгака. Повышенный интерес в ведомстве объясняют важностью сохранения редких видов животных и неравнодушием людей.

"Сайгачонок по-прежнему находится в питомнике и чувствует себя хорошо. Как и все антилопы в питомнике, он обеспечен полноценным питанием, необходимым жизненным пространством и ветеринарным обслуживанием", - уточняется в ведомстве.

О сайгаках в регионе

Сайгак занесен в Красную книгу России и Астраханской области, ученые насчитывают около 5 тыс. особей на территории региона, этот вид животного особом охраняем государством. Власти Астраханской области за 15 лет намерены увеличить число сайгаков в регионе в два раза - с 5 тыс. до 10 тыс. особей.

Задачу планируется выполнить с помощью полувольного содержания животных в природных вольерах. Для этого регион создал специальный питомник, на территории 15 га, где животные получают питание и уход, а также включился в нацпроект "Экология", направленный на сохранение и увеличение популяций редких видов животных.