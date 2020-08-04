В Северной Осетии на 50 млн рублей увеличено финансирование инвестпрограммы

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии увеличили финансирование республиканской адресной инвестпрограммы на 50 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики по итогам заседания правительства региона.

"Финансирование республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) в 2020 году возрастет с 393,2 млн рублей до 450,5 млн рублей. Соответствующие изменения одобрены сегодня правительством Северной Осетии. В режиме видеосвязи заседание провел премьер-министр Таймураз Тускаев", - говорится в сообщении.

Увеличение общего объема бюджетных инвестиций предусматривает обеспечение софинансирования реконструкции поликлиники центральной районной больницы Пригородного района на сумму 9,3 млн рублей, при этом из федерального бюджета привлекается 123,7 млн рублей.

Корректировка сметной документации по строительству детского сада на 230 мест в Беслане и тренировочного центра подготовки по спортивной борьбе во Владикавказе обойдется в 6 млн рублей. На оплату завершающихся проектных работ по строительству многофункционального Дворца спорта во Владикавказе предусматривается 27 млн рублей. Для реконструкции участков Ирафского группового водопровода выделили 15 млн рублей.

По поручению главы Северной Осетии на разработку проектно-сметной документации, на создание пристройки спортзала к школе-интернату для детей-сирот "Надежда" в с. Дур-Дур направляется 500 тысяч рублей за счет средств, зарезервированных в РАИП. Остаток нераспределенных средств составил 177,7 тысяч рублей.

Изменения внесены и в перечень мероприятий по социально-экономическому развитию Моздокского района, утвержденный правительством республики в марте этого года. В частности, с 39,2 млн рублей до 42,3 млн рублей увеличено финансирование содержания дорог общего пользования местного значения.