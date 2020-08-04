На празднование 100-летия Кабардино-Балкарии выделят более 240 млн рублей

НАЛЬЧИК, 4 августа. /ТАСС/. Более 240 млн рублей выделят из федерального бюджета на мероприятия, посвященные 100-летию Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства региона со ссылкой на материалы с заседания оргкомитета по подготовке и проведению празднования юбилейной даты.

"Программа подготовки и празднования включает в себя международные, федеральные и республиканские социально-культурные, научные проекты и форумы, мероприятия по сохранению исторического и культурного наследия. В эту работу будут вовлечены муниципальные образования, предприятия и организации, общественные объединения, СМИ, а также творческие силы КБР. Основные торжества пройдут как в республике, так и в Москве, на их подготовку и проведение из федерального бюджета региону будет предоставлена субсидия в размере 241,6 млн. рублей", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в рамках уже действующих программ к 2022 году в Кабардино-Балкарии планируется завершение реализации 17 крупных инвестпроектов, создание более 800 новых рабочих мест, строительство порядка 117 социальных объектов, реконструкция и капитальный ремонт 172 объектов, расселение свыше одной тыс. человек из 62 аварийных домов, благоустройство 475 общественных пространств и дворовых территорий, ремонт более 300 км региональной сети дорог.

"Сегодня уже пятое поколение наших народов живет в единой Кабардино-Балкарии. В ходе подготовки к празднованию юбилея мы должны донести до жителей республики, прежде всего, до молодежи судьбоносную значимость нашего единения, правду о каждом событии нашей общей истории, о ее славных и трагических страницах, воздать должное каждому, кто внес свой вклад в успехи республики на различных этапах ее развития", - цитирует главу республики Казбека Кокова его пресс-служба.

В ходе заседания принято решение образовать при республиканском организационном комитете рабочие группы по координации и контролю подготовки объектов, непосредственно связанных с празднованием на федеральном уровне 100-летия КБР, проведения ремонтных работ, проработки организационных, культурных, спортивных, информационных мероприятий, приуроченных к юбилейной дате.

Президент России Владимир Путин в 2018 году подписал указ о праздновании 100-летия Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году. Основные торжества пройдут в начале сентября 2022 года. В программе запланировано проведение Дней культуры КБР в Москве, концертов, всероссийских научных конференций, туристических фестивалей, молодежных этнографических форумов.