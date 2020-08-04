Власти Кавминвод оценивают проект создания велотерренкура в 3 млрд рублей

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 4 августа. /ТАСС/. Проект по созданию первого велотерренкура в курортном регионе Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье потребует вложения порядка 3 млрд рублей. "Кавминводский велотерренкур" может стать уникальным по своему рельефу, протяженности и возможности комбинации маршрутов, сообщил во вторник глава города-курорта Железноводска Евгений Моисеев.

"Общая протяженность 75 километров, но круги разные, между ними соединения, можно делать разные маршруты. <…> Специалисты, которые смотрели проект, говорят, если вы это сделаете, то в мире такого нет, а у нас сама природа позволяет. [Предварительная стоимость проекта составляет] 3 [млрд рублей] с учетом благоустройства", - сказал он, представляя проект вице-премьеру Юрию Трутневу.

По проекту "Кавминводский велотерренкур" объединит города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ, 10 кольцевых маршрутов пройдут по пересеченной местности. Планируется, что ширина трассы будет равна шести - восьми метрам. Проект ранее был представлен представителям Минспорта РФ, Минстроя РФ, руководству Федерации велоспорта РФ. В 2020 году проект также был представлен на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

"Мне кажется, что очень интересная идея. Нам надо вместе с вами посмотреть", - сказал Трутнев, обращаясь к замминистра экономического развития РФ Сергею Галкину. "Посмотреть объем финансирования, этапы. <…> Здесь центр притяжения есть. Но все это вокруг обустраивать с точки зрения возможности других занятий людей, мне кажется очень перспективным. Давайте это посмотрим", - отметил Трутнев.

Юрий Трутнев во вторник со Ставропольского края начал рабочую поездку по нескольким регионам Северного Кавказа. С 4 по 6 августа он посетит Ставрополье, Кабардино-Балкарию и Чечню. В Ставропольском крае он осмотрел объекты производства минеральной воды, проекты развития курортной инфраструктуры. Как сообщалось, после смены состава правительства в январе Трутневу было поручено, в том числе, заниматься социально-экономическим развитием Северного Кавказа.