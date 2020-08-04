Трутнев: Кавминводам необходимо улучшать инфраструктуру для дальнейшего развития туризма

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 4 августа. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посоветовал властям Ставропольского края обратить внимание на дальнейшее развитие инфраструктуры в Кавказских Минеральных Водах. По его словам, это позволит сделать территорию более привлекательной для посещения и увеличить турпоток.

Трутнев прибыл в Ставропольский край с первой в качестве куратора макрорегиона рабочей поездкой на Северный Кавказ.

"На туризме ведь территория много зарабатывает. Но зарабатывать на туризме можно тогда, когда человек не просто приехал, в домик зашел, воду попил и уехал обратно, а когда у него есть еще чем заниматься, тогда и поток будет другой. Здесь центр притяжения есть. Но [нужно] все это вокруг обустраивать с точки зрения возможности для других занятий людей. Мне это кажется очень перспективным. Давайте это посмотрим, хорошо?" - сказал вице-премьер.

Он также обратил внимание замглавы Минэкономразвития РФ Сергея Галкина на проект велотерренкура, с помощью которого ставропольские власти хотят соединить города Кавминвод, поручив министерству посмотреть объем финансирования и этапы создания проекта.

По проекту "Кавминводский велотерренкур" протяженностью 75 км объединит города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ, 10 кольцевых маршрутов пройдут по пересеченной местности. Планируется, что ширина трассы будет равна шести - восьми метрам. Проект ранее был представлен представителям Минспорта РФ, Минстроя РФ, руководству Федерации велоспорта РФ.

Указами президента РФ 21 января утверждена структура российского правительства и его новый состав. Министерство РФ по делам Северного Кавказа было упразднено, его правопреемником назначено Минэкономразвития. В новом составе кабмина Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО. Он продолжил курировать развитие Дальнего Востока и Арктики, но при этом также получил полномочия по развитию Северного Кавказа, приоритетных территорий России, свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития.