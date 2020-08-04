{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фестиваль межрегионального сотрудничества пройдет впервые в Дербенте

В рамках фестиваля запланирован праздник "Каспийский сабантуй"

МАХАЧКАЛА, 4 августа. /ТАСС/. Фестиваль межрегионального сотрудничества "Каспий - море дружбы" пройдет в августе в городе Дербенте в Дагестане. В рамках фестиваля запланирован и праздник "Каспийский сабантуй", сообщила во вторник пресс-служба администрации Дербента.

"4 августа мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с председателем дагестанской региональной общественной организации татар Дагестана Эльмирой Кадыровой. На встрече Кадырова сообщила мэру, что с 14 по 17 августа в Дербенте планируется проведение фестиваля межрегионального сотрудничества "Каспий - море дружбы".

"В рамках мероприятия пройдут и праздник "Каспийский сабантуй", выставки, мастер-классы по народным художественным промыслам и ремеслам Дагестана, выступления артистов", - говорится в сообщении.

Фестиваль планируется провести на набережной Дербента, как "наиболее посещаемой туристической зоне города". Набережная Дербента способна вместить до 5 тыс. человек, отметила Кадырова. Вход на фестиваль предполагается сделать бесплатным.

Абакаров заверил Кадырову в готовности оказать поддержку в проведении мероприятия.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Нового мэра города Аргун утвердили в Чечне
Илес Масаев исполнял обязанности градоначальника с 13 июля текущего года
Читать полностью