Трутнев: правительство РФ не рассматривает вопрос создания игорной зоны на Ставрополье

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 4 августа. /ТАСС/. Правительство России не рассматривает вопрос создания игорной зоны в курортном регионе Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае. Никаких дополнительных предложений по этой теме вносить не планируется, сообщил во вторник журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.

В ходе совещания по социально-экономическому развитию Кавказских Минеральных Вод под председательством Трутнева губернатор края Владимир Владимиров напомнил, что ранее уже поднимал вопрос создания игорной зоны в курортном регионе.

"Сошлись [с руководством Ставропольского края] не во всех вопросах, про игорную зону мы никаких предложений дополнительных пока вносить не планируем", - пояснил журналистам Трутнев по итогам совещания.

Вице-премьер добавил, что не считает рациональным выдвигать предложения по созданию новых игорных зон в России. "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин определил количество игорных зон. Насколько я понимаю, его позиция - давайте сначала эти игорные зоны разовьем до того состояния, чтобы они действительно могли приносить эффект для экономики Российской Федерации. Пока все игорные зоны в таком полузачаточном состоянии, хотя некоторый объем инвестиций в них существует", - отметил Трутнев.

Ранее власти Ставрополья неоднократно заявляли о желании создать игорную зону, которая поможет увеличить региональный бюджет. Губернатор Владимиров пояснял журналистам, что такая площадка поможет привлечь в регион больше туристов, в том числе тех, кто сейчас отправляется за подобными услугами в соседние страны.