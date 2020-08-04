В Ингушетии до конца 2020 года снимут документальный фильм об истории единения с Россией

МАГАС, 4 августа. /ТАСС/. Документальный фильм к 250-летию единения Ингушетии с Россией будет снят до конца года. Его презентация пройдет в северокавказской республике и в Москве, также фильм планируют показать по одному из федеральных телеканалов, сообщил ТАСС во вторник заместить министра культуры Ингушетии Рустам Таркоев.

"У нас есть задумка снять документальный фильм - это будет масштабный проект, рассказывающий о единении Ингушетии и России, о выдающихся исторических и современных личностях, основных вехах в истории ингушского народа <…>. В настоящее время объявлен конкурс (на производство фильма - прим. ТАСС). Выпустить фильм планируется в этом году, он будет демонстрироваться в Республике Ингушетия и других субъектах РФ", - сказал Таркоев, добавив, что одним из условий конкурса также является демонстрация фильма на одном из федеральных телеканалов.

Как следует из конкурсной документации, размещенной на портале госзакупок, в документальном фильме планируется отразить историю взаимоотношений Ингушетии с Россией, начиная с кавказских войн (XVII-XVIII веков), рассказать об участии представителей ингушского народа в Великой Отечественной войне, депортации ингушей и их возвращении на родину, референдуме 1991 года об образовании Республики Ингушетия в составе России и других важнейших событиях в истории республики, а также о жизни современной Ингушетии. В фильме будут использованы архивные материалы, свидетельства историков, рассказы жителей республики, а также интервью с главой региона Махмудом-Али Калиматовым.

На создание фильма планируется направить 15 млн рублей, заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 августа.

В марте 1770 года вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием "Барта босе" представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству. А 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России. Через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей.