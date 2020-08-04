Трутнев поручил изучить возможные источники финансирования велотерренкура в Ставрополье

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 4 августа. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округа Юрий Трутнев поручил Минэкономразвития РФ рассмотреть проект создания в Ставропольском крае велотерренкура и изучить возможные источники его финансирования. Об этом он заявил во время рабочей поездки на территорию Северного Кавказа.

По проекту "Кавминводский велотерренкур" протяженностью 75 км объединит города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ, 10 кольцевых маршрутов пройдут по пересеченной местности. Планируется, что ширина трассы будет равна 6-8 метрам. Проект ранее был представлен представителям Минспорта РФ, Минстроя РФ, руководству Федерации велоспорта РФ. Источники финансирования в настоящий момент не определены.

"Предлагают сделать здесь такой проект рядом, чтобы люди не только воду пили, но и было им еще чем заняться. Мне кажется, что очень интересная идея. Нам надо вместе с вами посмотреть. Посмотреть объем финансирования, этапы", - сказал во вторник Трутнев, обращаясь к замглавы Минэкономразвития РФ Сергею Галкину в ходе своей первой рабочей поездки на Северный Кавказ в качестве куратора макрорегиона.

По словам Трутнева, проект создания велотерренкура после доработки могут поддержать на уровне правительства. "Это хорошее предложение. Но тоже над ним в правительстве Российской Федерации поработаем, постараемся его поддержать", - сказал он на совещании.

Указами президента РФ 21 января утверждена структура российского правительства и его новый состав. Министерство РФ по делам Северного Кавказа было упразднено, его правопреемником назначено Минэкономразвития. В новом составе кабмина Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО. Он продолжил курировать развитие Дальнего Востока и Арктики, но при этом также получил полномочия по развитию Северного Кавказа, приоритетных территорий России, свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития.