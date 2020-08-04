Проект "Я нужен своей республике" в режиме онлайн запущен в КЧР

ЧЕРКЕССК, 4 августа. /ТАСС/. Культурный онлайн-проект "Я нужен своей республике" с фестивалями, конкурсами и экскурсиями пройдет в Карачаево-Черкесии, сообщили во вторник в пресс-службе администрации Карачаевского городского округа.

"Отдел культуры АКГО запускает онлайн-проект "Я нужен своей республике". В рамках проекта будут проведены следующие онлайн-конкурсы и акции: "Мой край! Моя, как песня, Родина!", посвященная памяти Народного поэта КЧР, члена Союза писателей СССР и РФ Назира Ахияевича Хубиева. Принимаются видеоролики с исполнением стихотворений поэта. Онлайн-фестиваль бардовской песни "Горные вершины", в течение недели будут публиковаться исполнители бардовских песен", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках проекта также состоится конкурс "Здесь край моих отцов!", конкурс исполнителей песен "Край родной, я тебя воспеваю!", конкурс видеороликов о родном крае "Горжусь тобой, моя малая Родина", конкурс-фотовыставка "Земли моей минувшая судьба!". С середины августа в течение недели будут приниматься работы жителей о Карачаевске, Теберде или Домбае. Конкурсные программы будет оценивать компетентное жюри, победители будут награждены почетными грамотами и призами.

Администрация планирует проведение онлайн-концерта "Над нами реет флаг российский", онлайн-экскурсии "О чем говорят горы", в рамках которой 22 августа состоится восхождение на Клухорский перевал, приуроченное ко Дню государственного флага РФ. В сентябре будут транслироваться онлайн-спектакли театров Карачаево-Черкесии.