Администрация Нальчика сообщила о завершении благоустройства дворов

НАЛЬЧИК, 4 августа. /ТАСС/. Благоустройство 25 дворовых территорий в Нальчике в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" будет завершено на два месяца раньше запланированного срока. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации Нальчика.

"В текущем году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" осуществляется благоустройство сразу 25 дворовых территорий, расположенных на улицах Электроподстанция, Гагарина, Профсоюзная, Ногмова, Кирова, Карашаева, Идарова, Эльбрусская, Тарочкова, Ватутина и Кооперативный переулок", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, в рамках работ будет устроено асфальтобетонное покрытие дворовых проездов, тротуаров, уширение проезжей части, установка бортовых камней, приведение в нормативное состояние уличного освещения, а также установка скамеек и урн. Согласно контракту, завершение работ было запланировано на 31 октября 2020 года, однако работы планируется завершить уже к концу августа.