{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Администрация Нальчика сообщила о завершении благоустройства дворов

В рамках проекта в порядок будут приведены 25 придомовых территорий

НАЛЬЧИК, 4 августа. /ТАСС/. Благоустройство 25 дворовых территорий в Нальчике в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" будет завершено на два месяца раньше запланированного срока. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации Нальчика.

"В текущем году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" осуществляется благоустройство сразу 25 дворовых территорий, расположенных на улицах Электроподстанция, Гагарина, Профсоюзная, Ногмова, Кирова, Карашаева, Идарова, Эльбрусская, Тарочкова, Ватутина и Кооперативный переулок", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, в рамках работ будет устроено асфальтобетонное покрытие дворовых проездов, тротуаров, уширение проезжей части, установка бортовых камней, приведение в нормативное состояние уличного освещения, а также установка скамеек и урн. Согласно контракту, завершение работ было запланировано на 31 октября 2020 года, однако работы планируется завершить уже к концу августа.

Теги
Северный КавказСКФО
В Крыму на эксперимент по вызову дождя с помощью самолета направят до 25,4 млн рублей
Работы должны выполняться с применением самолета, оборудованного системой вертикальной радиолокации облаков и осадков
Читать полностью