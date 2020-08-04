Трутнев рассказал о том, что ему пришлось отложить посещение СКФО из-за пандемии

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 августа. / ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округа Юрий Трутнев рассказал, что из-за пандемии ему пришлось отложить поездку на Северный Кавказ в качестве нового куратора в правительстве РФ. По словам Трутнева, изначально он планировал посетить макрорегион сразу после того, как округ в январе вошел в сферу его полномочий в новом составе кабмина.

Во вторник Трутнев прибыл на Ставрополье в рамках первой рабочей поездки на Северный Кавказ в качестве куратора макрорегиона.

"В соответствии с решением президента РФ, с января этого года в зону моей ответственности входит социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа. Сегодня мы с вами начинаем работу на территории Ставрополья. Это мой первый визит в данный регион в этом качестве. Честно говоря, надо было начитать раньше, немедленно. Собственно говоря, такой подход и существовал, но ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, несколько сместили планы", - рассказал вице-премьер.

Трутнев отметил, что сейчас для него важно понять преимущества и проблемы региона. "Какие задачи я ставлю перед той командой, которая вместе со мной прилетела, на сегодняшний день. Мы хотели бы вместе с руководством края понять преимущества региона и его проблемы, понять, в каких направлениях нам надо сосредоточить усилия, для того чтобы добиться максимально эффективных результатов для развития экономики и улучшения жизни людей", - пояснил он.

Указами президента РФ 21 января утверждена структура российского правительства и его новый состав. Министерство РФ по делам Северного Кавказа было упразднено, его правопреемником назначено Минэкономразвития. В новом составе кабмина Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО. Он продолжил курировать развитие Дальнего Востока и Арктики, но при этом также получил полномочия по развитию Северного Кавказа, приоритетных территорий России, свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития.