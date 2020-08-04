Больницу для пациентов с коронавирусом вернут к обычному режиму работы в КБР

НАЛЬЧИК, 4 августа. /ТАСС/. Районная больница в Кабардино-Балкарской Республике (КБР), ранее перепрофилированная для лечения больных с коронавирусной инфекцией, вернется к обычному режиму работы с 15 августа. Ранее в регионе закрыли еще четыре подобных госпиталя, сообщается на странице регионального Минздрава в Instagram.

"В связи с сокращением числа больных коронавирусной инфекцией, которые переносят заболевание в тяжелой форме и нуждаются в госпитализации, прекращает функционировать госпиталь особо опасных инфекций на базе ЦРБ г. о. Прохладный и Прохладненского муниципального района", - сообщает Минздрав республики.

Госпиталь на 220 коек начал работу с 11 мая 2020 года, за это время в госпитале получили медицинскую помощь 848 пациентов. В госпитале работали 160 сотрудников больницы. "Проводится уборка помещений, дезинфекция, с 15 августа больница возобновит свою работу в штатном режиме", - отметили в ведомстве.

В региональном оперштабе сообщили, что, по состоянию на 4 августа, проведено 125 463 исследований путем тестирования, всего выявлено 6 039 случаев заражения коронавирусом (плюс 15 за сутки). Из числа заболевших выздоровели 5 597 (за сутки плюс 19), умер 71 человек. В госпиталях остаются 285 пациентов (как подтвержденные, так и не подтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимации - 23 человека.

В оперштабе напомнили, что необходимо продолжать придерживаться мер профилактики: соблюдать масочный режим в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры необходимо вызвать врача на дом.