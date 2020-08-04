В горах Ингушетии пройдет турнир по стрельбе из лука среди любителей

МАГАС, 4 августа. /ТАСС/. Всесезонный курорт "Армхи" намерен провести в горном Джейрахском районе Ингушетии турнир по стрельбе из лука. Предварительно, в нем примут участие более 30 человек, рассказал ТАСС во вторник директор курорта Магомед Евлоев.

"В эти выходные мы проведем турнир по стрельбе из лука среди любителей на территории курорта, у нас полным ходом идет подготовка площадки с мишенями и инвентарем. Мы ожидаем более 30 участников разных возрастов, потому что сейчас полным ходом идет прием заявок и регистрация. Победитель наших соревнований получит в подарок спортивный лук и стрелы", - сказал Евлоев.

По его словам, руководство курорта таким образом намерено не только привлечь туристов, но и дать толчок развитию этого вида спорта среди молодежи.

"В последнее время стрельба из лука набирает популярность в нашем регионе, а поскольку ингуши были в древности превосходными лучниками, молодежь все больше интересуется этим видом спорта. Мы решили этим турниром внести свою лепту в этот процесс и провести турнир именно среди любителей и новичков. Также в выходные нас посещает большое количество туристов из регионов страны, полагаем, что и они захотят принять участие в турнире и побороться за приз", - добавил собеседник ТАСС.

Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт "Армхи" начал принимать гостей с 2012 года. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом, там находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.