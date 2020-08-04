В благоустроенном по нацпроекту парке на Ставрополье ежегодно будут проводить балы

ПЯТИГОРСК, 4 августа. /ТАСС/. Балы будут ежегодно проходить в Емануелевском парке, который является одним из старейших парков города-курорта Пятигорска на Ставрополье. Территорию готовят к открытию после проведения благоустройства по национальному проекту, сообщили во вторник в администрации города.

"Горожане попросили возродить традицию балов. Поэтому администрацией города Пятигорска принято решение: торжественное открытие парка будет ознаменовано Емануелевским балом. Как отметил [глава города] Дмитрий Ворошилов, бал станет новой ежегодной традицией", - говорится в сообщении на сайте муниципалитета.

Емануелевский парк - один из старейших курортных парков Пятигорска, создавался в классическом английском стиле с 1828 по 1830 годы по проекту архитектора Джузеппе Бернардацци. Начало строительства парка положил генерал-лейтенант Георгий Емануель (Эммануэль), в честь которого территория и получила свое название.

Со временем инфраструктура в старинном парке обветшала, в 2020 году по национальному проекту было проведено благоустройство территории. Открыть парк планируется в начале осени. "Здесь появились 2,5 км обновленных терренкуров, новые лавочки и урны, отреставрирован Чертов мост, восстановлены трамвайные рельсы по пути следования первого трамвая. В парке поселились лермонтовские герои: Княжна Мери, Бэла, Максим Максимыч и Печорин", - отмечают в администрации.

Создание современных и комфортных условий в городах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". Основная цель проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории РФ.