Движение грузовиков запретили на участке трассы, ведущей из Удмуртии в Кировскую область

ИЖЕВСК, 4 августа. /ТАСС/. Движение грузовых автомобилей запретили до 21 августа на участке трассы в Ярском районе Удмуртии, дорога ведет в Кировскую область, сообщается во вторник на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"В связи с выявлением дефектов и повреждений автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, не допустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, вводится временное ограничение движения на участке автомобильной дороги общего пользования Удмуртской Республики Орловский - граница Кировской области", - сообщается на сайте.

Запрет на проезд распространяется на грузовые автомобили и будет действовать до 21 августа. В министерстве добавили, что автомобилисты смогут попасть в Кировскую область, по дороге, пролегающей через населенные пункты Игра, Селты и Сюмси.

Как сообщал ранее ТАСС, дорогу в Ярском районе Удмуртии, которая на северо-западе соединяет республику с Кировской областью, закончат ремонтировать в этом году. Работы запланировали на двух участках общей протяженностью 7,4 км. На реконструкцию планировалось выделить более 260 млн рублей.

Дорогу начали ремонтировать несколько лет назад. Общая протяженность участка, который реконструируют к концу 2020 года, составит 22,1 км. В 2017 году на работы выделяли порядка 130 млн рублей, в 2018 году - около 218 млн рублей, в 2019 году - около 162 млн рублей. Общая сумма составит порядка 770 млн рублей. Участок трассы со стороны Кировской области уже отремонтировали.